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Происшествия

На Украине погиб 26-летний уроженец Заречного

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Еще один уроженец Пензенской области отдал жизнь во время специальной военной операции на Украине. Информация об этом появилась в понедельник, 25 апреля, на официальном сайте лицея № 230 города Заречного.

«20 апреля 2022 года, выполняя свой воинский долг, погиб выпускник нашей школы 2014 года

старший лейтенант Кяшкин Даниил Евгеньевич. Приносим глубокие соболезнования семье Даниила», - говорится в сообщении.

1 марта ему исполнилось 26 лет.

Ранее официально сообщалось еще о 18 уроженцах Пензенской области, погибших в ходе спецоперации. Кроме того, не стало воспитанника Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева Никиты Ионкина родом из Владимирской области.

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Источник — фото licey230.ucoz.org
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