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Происшествия

Воспитанник пензенского филиала военной академии погиб на Украине

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Воспитанник Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева Никита Ионкин погиб во время специальной военной операции на территории Украины.

О его гибели сообщила муниципальная газета«Коммунар» Меленковского района Владимирской области.

Никита Ионкин родился в 2002 году в селе Дмитриевы Горы, постоянно проживал в селе Денятино Меленковского района. Еще в школе хотел быть военным. В 2019-м поступил на первый курс в филиал Военной академии МТО в Пензе по специализации «эксплуатация радиотехнических средств артиллерии».

В 2021 году, окончив два курса академии, Никита подал заявление для зачисления на военную службу по контракту. С февраля 2022-го принимал участие в спецоперации на территории Украины.

«29 марта 2022 года геройски погиб при выполнении боевого задания. За проявленный героизм, смелость, самоотверженность и отвагу Ионкин Никита Иванович представлен к государственной награде - ордену Мужества - посмертно», - написало издание.

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Источник — фото pixabay.com
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