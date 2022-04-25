В Пензе мужчина без зажигалки стал жертвой курильщиков

25.04.2022 | 09:51

В Пензе задержали двоих мужчин 32 и 33 лет, которых подозревают в нападении на человека.

В пятницу, 22 апреля, 35-летний горожанин шел домой мимо гаражей на улице Кижеватова. Двое незнакомцев обратились к нему, попросив зажигалку, на что тот ответил отказом.

Курильщикам это не понравилось, и они сначала стали обзывать пензенца, а затем несколько раз ударили по лицу, после чего скрылись.

Пострадавший дошел до двора многоэтажки и позвонил в правоохранительные органы. Это было в 17:54. Прибывшим на место росгвардейцам он описал злоумышленников.

«При отработке территории подозреваемых в нанесении телесных повреждений задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему вызвали экипаж скорой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.