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Происшествия

В Пензе мужчина без зажигалки стал жертвой курильщиков

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В Пензе задержали двоих мужчин 32 и 33 лет, которых подозревают в нападении на человека.

В пятницу, 22 апреля, 35-летний горожанин шел домой мимо гаражей на улице Кижеватова. Двое незнакомцев обратились к нему, попросив зажигалку, на что тот ответил отказом.

Курильщикам это не понравилось, и они сначала стали обзывать пензенца, а затем несколько раз ударили по лицу, после чего скрылись.

Пострадавший дошел до двора многоэтажки и позвонил в правоохранительные органы. Это было в 17:54. Прибывшим на место росгвардейцам он описал злоумышленников.

«При отработке территории подозреваемых в нанесении телесных повреждений задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему вызвали экипаж скорой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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