В Пензе ищут мужчину, который пропал почти два месяца назад

15.04.2022 | 08:12

В пятницу, 15 апреля, стало известно о пропаже 50-летнего жителя Пензы. Место нахождения Эдуарда Михайловича Стюхина неизвестно с 20 февраля.

О пропаже сообщили волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт». По их сведениям, рост мужчины - 180 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза серые.

Предположительно, в день исчезновения он был одет в серую куртку и черные штаны. На ногах - черные ботинки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - попросили пензенцев поисковики.

Также можно позвонить по телефону 112.