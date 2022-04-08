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Происшествия

Перелез через забор: в Заречном задержали очередного нарушителя

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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину 30-35 лет, который пытался незаконно проникнуть на территорию закрытого города Заречного.

5 апреля он шел по лесу, набрел на забор и решил через него перелезть.

«На одном из участков охраняемой полосы сработали технические средства охраны. О поступлении тревожного сигнала оператор немедленно доложил начальнику караула. На месте срабатывания сигнализации тревожная группа обнаружила нарушителя», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Мужчину передали сотрудникам полиции, которые составили протокол об административном правонарушении.

Граждане нередко пытаются проникнуть на территорию ЗАТО, минуя проходную.

Так, в октябре 2018 года в Заречный хотели провезти женщину в багажнике машины. В декабре контролер войсковой комендатуры обнаружил в кабине въезжавшего в город автомобиля MAN мужчину, который незаконно находился в России.

В апреле 2019-го посторонний пытался перелезть через ограждение, однако сработали датчики тревожной сигнализации. А в мае бдительный сержант Росгвардии заметил мужчину, который пытался пытался пройти через контрольно-пропускной пункт, спрятавшись между въезжающими автомобилями.

Аналогичный случай был и в мае 2020-го. Тогда нарушитель признался, что видел предупредительные указатели, но проигнорировал их.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

И зачем его туда потянуло?

Гость||

А то лосиных троп нет.

Гость||

лоси тоже через забор лазают ?

Гость||

Пенза 19 знаю,а заречный не знаю

Имя: Гость
Комментарий:

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