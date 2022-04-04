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Происшествия

В Сердобске простились с земляком, погибшим в спецоперации на Украине

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В Сердобске простились с Виктором Родионовым, погибшим во время военной спецоперации.

Сержанту Виктору Родионову в феврале исполнилось 29 лет, он служил по контракту.

В администрации Сердобска порталу «ПензаИнформ» сообщили, что церемония прощания прошла в воскресенье, 3 апреля, но дату и подробности смерти земляка раскрыть не смогли.

По официальным данным, Виктор Родионов стал 17-м уроженцем Пензенской области, погибшим на Украине.

31 марта в рабочем поселке Беково проводили в последний путь Романа Ключникова. Его похоронили с воинскими почестями.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/vip58
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