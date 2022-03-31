В Бековском районе простились с погибшим на Украине земляком

31.03.2022 | 12:19

В четверг, 31 марта, в рабочем поселке Беково проводили в последний путь земляка Романа Ключникова, погибшего на Украине.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в администрации Бековского района, на церемонии прощания, состоявшейся в Доме культуры, присутствовала глава муниципального образования Светлана Кудаченкова.

Сельчанина похоронили с воинскими почестями.

Дата и подробности гибели бековца пока не раскрываются. Собеседник портала не смог назвать и его возраст. Известно лишь, что он погиб во время проведения военной спецоперации.

Ранее, по официально подтвержденным данным, было известно о 15 уроженцах региона, погибших во время спецоперации на Украине. Роман Ключников стал 16-м.

Отдали жизни кузнечане Михаил Афанасов и Алексей Фадеев, Михаил Беляков из Никольского района, Владимир Глухов из Каменки, выпускники агропромышленного колледжа Александр Сысуев и Владислав Михалкин, выпускник ПГУ Александр Вотчинков.

Также погибли Александр Белов из села Никольского Кузнецкого района, уроженец села Кевдо-Мельситово Каменского района Сергей Левкин, пензенцы Никита Клейменов и Тимур Сулейманов, 22-летний Виктор Суздальцев из Вадинска, Андрей Дурцев из села Крутец Колышлейского района, зареченец Александр Афтаев, уроженец села Зеленовка Сердобского района Сергей Гранкин.