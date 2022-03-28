В Пензе поезд едва не снес легковую машину

В Пензенской области поезд едва не столкнулся с легковым автомобилем. Инцидент произошел в воскресенье, 27 марта, на Ахунском переезде. Видео выложили в местном водительском телеграм-канале.
«Почти», - пояснила автор видео.
Судя по кадрам, легковая машина остановилась на переезде. Когда грузовой состав был в нескольких десятках метров от него, водитель автомобиля начал движение. В результате он съехал с путей как раз перед тем, как по ним пронесся локомотив с вагонами.
Что вынудило автомобилиста остановиться на опасном участке, не сообщается. Также неизвестно, как сработала автоматическая система безопасности, установленная на переезде.
Крупное ДТП на железной дороге случилось в Пензенской области 2 октября 2021 года. Водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на переезд перегона Лунино - Гольцовка перед приближающимся пассажирским поездом № 116 Адлер - Томск.
Произошло столкновение, головная часть состава сошла с рельсов. Никто из людей не пострадал.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
penzainform.ru писал(a):как что? Он же аварийку включил! У нас в буртассии с аварийкой везде можно