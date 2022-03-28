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Происшествия

В Пензе поезд едва не снес легковую машину

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В Пензенской области поезд едва не столкнулся с легковым автомобилем. Инцидент произошел в воскресенье, 27 марта, на Ахунском переезде. Видео выложили в местном водительском телеграм-канале.

«Почти», - пояснила автор видео.

Судя по кадрам, легковая машина остановилась на переезде. Когда грузовой состав был в нескольких десятках метров от него, водитель автомобиля начал движение. В результате он съехал с путей как раз перед тем, как по ним пронесся локомотив с вагонами.

Что вынудило автомобилиста остановиться на опасном участке, не сообщается. Также неизвестно, как сработала автоматическая система безопасности, установленная на переезде.

Крупное ДТП на железной дороге случилось в Пензенской области 2 октября 2021 года. Водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на переезд перегона Лунино - Гольцовка перед приближающимся пассажирским поездом № 116 Адлер - Томск.

Произошло столкновение, головная часть состава сошла с рельсов. Никто из людей не пострадал.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео t.me/sova_penza58
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Что вынудило автомобилиста остановиться на опасном участке, не сообщается.
как что? Он же аварийку включил! У нас в буртассии с аварийкой везде можно

Гость||

Там же поднимаются заслоны автоматически,как же он проехал?

Гость||

Хороший вопрос про заслоны. Что скажет транспортная прокуратура?

Гость||

Нервишки решил себе и машинисту пощекотать? Подзарядка. И в новую неделю врываются с адреналином.

Гость||

Красивое

Гость||

Жаль, что не снес эту машину с камикадзе! Сейчас бы сам водитель пострадал, а теперь вот жди от этого урода, что он задавит кого-то на улицах города!

Гость||

Онникомунепомешал

Имя: Гость
Комментарий:

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