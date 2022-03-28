В Пензе поезд едва не снес легковую машину

28.03.2022 | 08:20

В Пензенской области поезд едва не столкнулся с легковым автомобилем. Инцидент произошел в воскресенье, 27 марта, на Ахунском переезде. Видео выложили в местном водительском телеграм-канале.

«Почти», - пояснила автор видео.

Судя по кадрам, легковая машина остановилась на переезде. Когда грузовой состав был в нескольких десятках метров от него, водитель автомобиля начал движение. В результате он съехал с путей как раз перед тем, как по ним пронесся локомотив с вагонами.

Что вынудило автомобилиста остановиться на опасном участке, не сообщается. Также неизвестно, как сработала автоматическая система безопасности, установленная на переезде.

Крупное ДТП на железной дороге случилось в Пензенской области 2 октября 2021 года. Водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на переезд перегона Лунино - Гольцовка перед приближающимся пассажирским поездом № 116 Адлер - Томск.

Произошло столкновение, головная часть состава сошла с рельсов. Никто из людей не пострадал.