Пензенские горнолыжники застряли на трассе из-за снегопада

15.01.2022 | 10:33

В субботу, 15 января, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» позвонила молодая женщина по имени Анастасия. Она рассказала, что группа пензенских туристов задержалась на границе Ульяновской области и Мордовии и не может уехать.

«Я много раз ездила в горнолыжные туры из Пензы в Казань, и всегда все было хорошо. Вчера в 23:40 из Пензы выехали 2 автобуса, в которых находятся 84 человека, в том числе и дети. В 8:00 планировали начать катание, а в 18:00 - двинуться обратно в Пензу. Ехали по трассе Р178 и в 3:30 на границе Ульяновской области и Мордовии, в населенном пункте Сурское, из-за снегопада встали», - рассказала Настя.

По ее словам, сотрудники ГИБДД остановили транспорт. Путешественникам звонила организатор тура, приезжали сотрудники МЧС, но автобусы так и стоят.

«Сначала нам говорили, что ждем окончания снегопада. Но сейчас 10:30, все чисто, а мы не можем двинуться с места ни вперед, ни назад. Спросили насчет питания - нам сотрудники ГИБДД сказали: рядом кафе, можете сходить поесть. Автобусы работают на солярке, но она, похоже, скоро кончится. Так и стоим вместе с фурами, и никто не знает, когда и чем закончится наше путешествие. Складывается впечатление, что все перекидывают ответственность друг на друга», - завершила рассказ пензячка.