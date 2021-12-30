В Пензенской области ищут 87-летнюю женщину

В Пензенской области пропала 87-летняя женщина. Раиса Вуколовна Букарева (Жаркова) ушла из дома в селе Кисловка Иссинского района в среду, 29 декабря. С тех пор место ее нахождения неизвестно.
Рост пропавшей 160 см, телосложение худощавое, глаза серо-голубые, волосы седые.
Предположительно, женщина одета в черную фуфайку и платок. На ногах черные галоши.
«Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии: 8 (800) 700 54 52 или 112. Нужна помощь добровольцев», - обратились к пензенцам волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».
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