В Пензе учеников лицея распустили по домам из-за ложного сигнала

22.12.2021 | 11:23

В среду, 22 декабря, лицей современных технологий управления № 2, расположенный на улице Бакунина, потребовал пристального внимания со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», утром в образовательное учреждение поступил анонимный сигнал с угрозой, предположительно, о минировании здания.

Руководство лицея незамедлительно вызвало спецслужбы и приняло решение распустить детей по домам.

Здание обследовали сотрудники полиции и Росгвардии, подозрительных предметов внутри обнаружено не было.