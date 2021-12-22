Происшествия

В Пензе учеников лицея распустили по домам из-за ложного сигнала

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В среду, 22 декабря, лицей современных технологий управления № 2, расположенный на улице Бакунина, потребовал пристального внимания со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», утром в образовательное учреждение поступил анонимный сигнал с угрозой, предположительно, о минировании здания.

Руководство лицея незамедлительно вызвало спецслужбы и приняло решение распустить детей по домам.

Здание обследовали сотрудники полиции и Росгвардии, подозрительных предметов внутри обнаружено не было.

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Гость||

Школоте контрольные писать неохота?

Гость||

Гость писал(а):

> Школоте контрольные писать неохота?

конечно, конец четверти, идут контрольные работы. Малолетние дебилы! Дети так с дистанционки на дистанционку, нормальной учебы нет и эти еще придурки

Гость||

В лицее № 2 два корпуса. Учеников из двух корпусов домой отпсутили?

Гость||

В этом лицее и без того не учатся: то на мероприятия и уборку территории снимают с уроков, то на дежурство в столовой.

Гость||

А запах гари откуда был?

Гость||

Идиоты, рты позакрывали быстро

Гость||

И жопу заткни, чтобы не сквозило.

Гость||

Два последних поста от администрации лицея?

Имя: Гость
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