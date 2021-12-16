ДТП с 3 жертвами: стало известно, откуда были машины

16.12.2021 | 08:14

В Пензенской области сотрудники прокуратуры начали проверку по факту ДТП, в результате которого погибли три человека.

Авария произошла на трассе М5 в Спасском районе в среду, 15 декабря: столкнулись грузовик Volvo с полуприцепом из Самарской области и «Лада-Калина» из Ульяновской. Водитель и два пассажира второго автомобиля погибли.

«На место ДТП выезжала и. о. прокурора района Мария Климова. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Надзорное ведомство также взяло на контроль проведение доследственной проверки по факту случившегося.