В Пензенской области произошла авария с тремя жертвами

15.12.2021 | 19:51

В Пензенской области выясняют обстоятельства аварии, в результате которой погибли три человека. Она произошла в среду, 15 декабря, в Спасском районе.

«По предварительным данным, в 16:20 на 483-м км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» столкнулись автомобили Volvo с полуприцепом и «Лада Калина», - сообщили в региональном управлении ГИБДД.

За рулем грузовика находился 51-летний мужчина, легковушкой управлял 45-летний.

Водитель «Лады» и два его пассажира (мужчина 1966 года рождения и гражданин, чья личность пока не установлена) скончались на месте от полученных травм.

«По данному факту проводится проверка», - уточнили в ГИБДД.