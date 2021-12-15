В Пензе трое щенков угодили в канализационный колодец

Во вторник, 14 декабря, специалисты Пензенского областного поисково-спасательного центра помогли троим щенкам выбраться из колодца.
Они угодили в канализационный люк в районе улицы Сумской и оказались на глубине около трех метров.
«Спасатели вскрыли крышку колодца, спустились вниз и извлекли на поверхность животных, которых забрали неравнодушные местные жители», - уточнили в ГУ «ППСЦ».
На минувшей неделе аналогичное происшествие случилось в Нижнем Ломове. Там спасатели достали из заброшенного колодца двух щенков, замеченных девочками-сестрами.
До этого сообщалось, что в Пензе, в районе улицы Арбековской, специалисты ППСЦ вытащили из бетонного колодца трехметровой глубины упавшую туда собаку.
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