Нижнеломовские спасатели достали из заброшенного колодца двух щенков

10.12.2021 | 10:25

В Нижнем Ломове спасатели достали из заброшенного колодца двух щенков. История рассказывается на странице ГУ МЧС России по Пензенской области в Instagram.

Две сестры гуляли возле заброшенного здания со своей собакой и услышали доносящиеся из-под земли жалобный писк и скулеж.

Девочки обратились за помощью к спасателям. Их сообщение поступило на пульт диспетчера 37-й пожарно-спасательной части. Спасатели прибыли на место и поняли, что в коммуникацию через открытый колодец, где проходит подземная труба 15-метровой длины, угодили животные.

Мужчины спустились вниз и обнаружили пару щенков, которые выбирались из трубы на звуки человеческого голоса.

«Щенков подняли наверх, передали девочкам, которые с переживанием наблюдали за ходом спасательной операции», - говорится в посте.

Ранее сообщалось, что в Пензе спасатели вытащили из бетонного колодца трехметровой глубины упавшую туда собаку. О происшествии сообщил в Пензенский пожарно-спасательный центр неравнодушный очевидец. Чтобы выручить пса, специалистам пришлось применить специальное приспособление.