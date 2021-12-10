Сетевое издание|18+|Пятница|10 дек 2021|11:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

Нижнеломовские спасатели достали из заброшенного колодца двух щенков

Печать

В Нижнем Ломове спасатели достали из заброшенного колодца двух щенков. История рассказывается на странице ГУ МЧС России по Пензенской области в Instagram.

Две сестры гуляли возле заброшенного здания со своей собакой и услышали доносящиеся из-под земли жалобный писк и скулеж.

Девочки обратились за помощью к спасателям. Их сообщение поступило на пульт диспетчера 37-й пожарно-спасательной части. Спасатели прибыли на место и поняли, что в коммуникацию через открытый колодец, где проходит подземная труба 15-метровой длины, угодили животные.

Мужчины спустились вниз и обнаружили пару щенков, которые выбирались из трубы на звуки человеческого голоса.

«Щенков подняли наверх, передали девочкам, которые с переживанием наблюдали за ходом спасательной операции», - говорится в посте.

Ранее сообщалось, что в Пензе спасатели вытащили из бетонного колодца трехметровой глубины упавшую туда собаку. О происшествии сообщил в Пензенский пожарно-спасательный центр неравнодушный очевидец. Чтобы выручить пса, специалистам пришлось применить специальное приспособление.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото www.instagram.com/mchs_penza
0
0
0
0
 
Гость||

досталвать надо, потому что сдохнут, разложаться, вонь будет и зараза в колодце, а потом болеть мы будем

Гость||

penzainform.ru писал(a):

возле заброшенного здания
penzainform.ru писал(a):
через открытый колодец
Это никого не возмущает? Может быть хоть прокуратура возбудится?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте