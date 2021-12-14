В Пензе ищут пенсионера в серой куртке и синих штанах

В Пензе разыскивают 72-летнего мужчину. Борис Евгеньевич Хмелевский ушел из дома в районе острова Пески в понедельник, 13 декабря, около 17:00.
В ночь на 14-е число волонтеры местного отделения поискового отряда «Лиза Алерт» распространили ориентировку.
Рост пропавшего 170 см, телосложение среднее, волосы седые короткие, глаза голубые. Он одет в светло-серую куртку, серую рубашку в красную клетку, синие штаны, темно-синие галоши без задников, черную вязаную шапку.
Мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
«Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии (8 (800) 700-54-52) или 112. Нужна помощь добровольцев», - обратились к пензенцам представители поискового отряда.
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