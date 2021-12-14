В Пензе ищут пенсионера в серой куртке и синих штанах

14.12.2021 | 08:43

В Пензе разыскивают 72-летнего мужчину. Борис Евгеньевич Хмелевский ушел из дома в районе острова Пески в понедельник, 13 декабря, около 17:00.

В ночь на 14-е число волонтеры местного отделения поискового отряда «Лиза Алерт» распространили ориентировку.

Рост пропавшего 170 см, телосложение среднее, волосы седые короткие, глаза голубые. Он одет в светло-серую куртку, серую рубашку в красную клетку, синие штаны, темно-синие галоши без задников, черную вязаную шапку.

Мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

«Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии (8 (800) 700-54-52) или 112. Нужна помощь добровольцев», - обратились к пензенцам представители поискового отряда.