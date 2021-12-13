В Мокшанском районе водитель «Гранты» на скорости врезался в столб

13.12.2021 | 11:34

В понедельник, 13 декабря, на трассе в Мокшанском районе в ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада-Гранта».

Кадры с места аварии появились в чате водителей мессенджера Viber, а также в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте». На них - легковушка, которая врезалась в столб. Кузов сильно покорежен.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России, ДТП случилось на 614-м километре трассы М5 около 10:00. За рулем «Лады-Гранты» был 37-летний мужчина. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в световую опору.

Автомобилист получил травмы, медики доставили его в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.