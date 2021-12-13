Сетевое издание|18+|Понедельник|13 дек 2021|12:22
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Происшествия

В Мокшанском районе водитель «Гранты» на скорости врезался в столб

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В понедельник, 13 декабря, на трассе в Мокшанском районе в ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада-Гранта».

Кадры с места аварии появились в чате водителей мессенджера Viber, а также в группе «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте». На них - легковушка, которая врезалась в столб. Кузов сильно покорежен.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России, ДТП случилось на 614-м километре трассы М5 около 10:00. За рулем «Лады-Гранты» был 37-летний мужчина. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в световую опору.

Автомобилист получил травмы, медики доставили его в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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Источник — видео invite.viber.com, Чат водителей Пензы
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Гость||

Бушует!

Гость||

Одним дурачком на дороге меньше.

Гость||

Ох уж эти пенсионеры!

Гость||

Гость писал(a):

Ох уж эти пенсионеры!
Пенсы и тетьки!

Гость||

В следующий раз повезет

Имя: Гость
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