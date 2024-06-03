В Пензе 18-летнего водителя наказали за 84%-ю тонировку

03.06.2024 | 14:02

В Пензе 18-летний водитель ответил рублем за любовь к тонированным стеклам. Молодой человек был наказан дважды, прежде чем снял пленку со своей машины.

ВАЗ нарушителя привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции на улице Красной.

«При визуальном осмотре транспортного средства было установлено, что светопропускаемость передних стекол автомобиля не соответствует требованиям действующего законодательства», - рассказала старший инспектор отделения по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Алина Романкова.

Замеры с помощью спецустройства это подтвердили. Стекла пропускали свет лишь на 16%, а должны не менее чем на 70%.

Водителя проверили по федеральным базам учета. Выяснилось, что он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение в апреле.

В связи с этим на пензенца были составлены протоколы, после чего его доставили в суд. Нарушителю назначили штраф в 2 000 рублей.

«Кроме этого, напоминаем, что за невыполнение законного требование сотрудника полиции также предусмотрена ответственность. Максимальные санкции предусматривают административный арест сроком до 15 суток», - предупредила Алина Романкова.