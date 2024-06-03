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Общество

В Пензе 18-летнего водителя наказали за 84%-ю тонировку

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В Пензе 18-летний водитель ответил рублем за любовь к тонированным стеклам. Молодой человек был наказан дважды, прежде чем снял пленку со своей машины.

В Пензе 18-летнего водителя наказали за 84%-ю тонировку

ВАЗ нарушителя привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции на улице Красной.

«При визуальном осмотре транспортного средства было установлено, что светопропускаемость передних стекол автомобиля не соответствует требованиям действующего законодательства», - рассказала старший инспектор отделения по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Алина Романкова.

Замеры с помощью спецустройства это подтвердили. Стекла пропускали свет лишь на 16%, а должны не менее чем на 70%.

В Пензе 18-летнего водителя наказали за 84%-ю тонировку

Водителя проверили по федеральным базам учета. Выяснилось, что он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение в апреле.

В связи с этим на пензенца были составлены протоколы, после чего его доставили в суд. Нарушителю назначили штраф в 2 000 рублей.

В Пензе 18-летнего водителя наказали за 84%-ю тонировку

«Кроме этого, напоминаем, что за невыполнение законного требование сотрудника полиции также предусмотрена ответственность. Максимальные санкции предусматривают административный арест сроком до 15 суток», - предупредила Алина Романкова.

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Источник — видео и фото УГИБДД областного УМВД РФ
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