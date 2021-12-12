В Кузнецком районе пропала 55-летняя сельчанка с черной сумкой

12.12.2021 | 14:08

В Кузнецком районе объявили в розыск 55-летнюю жительницу села Козляковка Анну Васильевну Аблезову. О местонахождении женщины ничего не известно с 9 декабря.

Ориентировка на пропавшую появилась в воскресенье, 12-го числа, на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Анны Аблезовой 160 сантиметров, телосложение худощавое. У нее зеленые глаза и короткие светлые волосы. Про одежду, которая была на женщине в день исчезновения, информации нет. С собой она взяла черную сумку.

Всех, кто обладает сведениями о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей лении 8(800)-700-54-52 или 112.

Ранее волонтеры объявили поиск 35-летнего жителя Кузнецка Артема Белова. 10 декабря мужчина уехал из дома на темно-коричневом автомобиле Toyota Avensis и не вернулся.