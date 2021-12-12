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Происшествия

В Кузнецком районе пропала 55-летняя сельчанка с черной сумкой

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В Кузнецком районе объявили в розыск 55-летнюю жительницу села Козляковка Анну Васильевну Аблезову. О местонахождении женщины ничего не известно с 9 декабря.

Ориентировка на пропавшую появилась в воскресенье, 12-го числа, на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Анны Аблезовой 160 сантиметров, телосложение худощавое. У нее зеленые глаза и короткие светлые волосы. Про одежду, которая была на женщине в день исчезновения, информации нет. С собой она взяла черную сумку.

Всех, кто обладает сведениями о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей лении 8(800)-700-54-52 или 112.

Ранее волонтеры объявили поиск 35-летнего жителя Кузнецка Артема Белова. 10 декабря мужчина уехал из дома на темно-коричневом автомобиле Toyota Avensis и не вернулся.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

По лицу видно,прибухнуть,охоча.

Гость||

Другие женщины берут сумки других цветов?

Гость||

55 лет это далеко НЕ старость... значит бухает где то... про бухло навеяло от ЕЁ личика

Имя: Гость
Комментарий:

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