35-летний кузнечанин уехал из дома на автомобиле Toyota Avensis и пропал

11.12.2021 | 19:44

35-летний житель Кузнецка Артем Сергеевич Белов уехал из дома в пятницу, 10 декабря, на темно-коричневом автомобиле Toyota Avensis и не вернулся.

Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Артема Белова - 160 см, телосложение крепкое, глаза голубые, волосы светло-русые, острижены наголо.

На кузнечанине были темно-синяя куртка, черные джинсы, обувь - синие ботинки, на голове - черная шапка.

Всех, у кого есть сведения, которые могут посодействовать поиску Артема Белова, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

Волонтеры также рассказали, почему не сообщают госномер машины.

«Мы ищем в первую очередь человека - он может передвигаться как пешком, так и на любом другом транспорте. Любая одиноко стоящая машина схожей марки и цвета может быть пропавшего. Госномер может быть другим или вообще отсутствовать. Если увидите похожий автомобиль (марки и цвета), присылайте в личку группы фотографию и местонахождение», - пояснили они.

Один из пользователей Сети уточнил, что цвет машины - бордовый, а не коричневый. Другой опубликовал фото автомобиля, уточнив, что фотография старая, но, возможно, сможет помочь в поисках пропавшего человека.