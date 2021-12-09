В Пензе легковой автомобиль смяло в ДТП с троллейбусом

09.12.2021 | 09:04

Утром в четверг, 9 декабря, в Пензе произошла авария с участием общественного транспорта. Автомобиль Mercedes врезался в троллейбус на проспекте Победы.

«Время 8:10», - уточнил очевидец в городском водительском сообществе во «ВКонтакте».

Столкновение было сильным: от удара переднюю часть кузова иномарки смяло. Повреждения получил и троллейбус.

Информации о пострадавших среди пассажиров общественного транспорта не поступало. Также не известно, насколько серьезные травмы получил водитель иномарки. В региональном управлении ГИБДД случившееся пока не прокомментировали.