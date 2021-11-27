В Пензе 12-летний ребенок погиб, выпав с балкона многоэтажки

27.11.2021 | 13:04

Вечером в пятницу, 26 ноября, в пензенских группах соцсетей появилось сообщение, что около 20:00 на Ладожской с общего балкона многоэтажного дома упал школьник.

«Не спасли», - написал автор сообщения, добавив, что на месте происшествия работают скорая помощь и полиция.

Также сообщается, что погибшему ребенку было 12 лет.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области порталу «ПензаИнформ» рассказали о произошедшем.

«В 20:50 в полицию поступило сообщение, что на крыше магазина «Магнит» обнаружено тело мальчика 2009 года рождения. Информация подтвердилась», - сообщили в пресс-службе управления.