Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 ноя 2021|17:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |

Происшествия

В Пензе 12-летний ребенок погиб, выпав с балкона многоэтажки

Печать

Вечером в пятницу, 26 ноября, в пензенских группах соцсетей появилось сообщение, что около 20:00 на Ладожской с общего балкона многоэтажного дома упал школьник.

«Не спасли», - написал автор сообщения, добавив, что на месте происшествия работают скорая помощь и полиция.

Также сообщается, что погибшему ребенку было 12 лет.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области порталу «ПензаИнформ» рассказали о произошедшем.

«В 20:50 в полицию поступило сообщение, что на крыше магазина «Магнит» обнаружено тело мальчика 2009 года рождения. Информация подтвердилась», - сообщили в пресс-службе управления.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Год назад переехали с родителями из Находки Приморского края

Гость||

дети не птицы они не умеют летать

Гость||

и зачем настроили этих 20 этажек по всему городу, что бы люди их них вылетали что ли? с пятого этажа иногда остаются живыми люди а со второго максимум перелом

Гость||

Несчастный ребенок! Соболезнования близким.

Гость||

На Ладожской 158 нет Магнита.

Гость||
+1

Проверяйте хоть, что пишите. Первая половина статьи верная, дальше все напугали, не от туда текст. Видела в окно это происшествие, очень страшно. Мальчик упал с 5-го этажа, с общего балкона. Не лежал он на крыше магазина Магнит и по времени это было раньше. Лежал на асфальте, около подъезда, между машинами. На балконе ним было еще 2 мальчика, которые убежали. Сейчас проверяют версию сам ли он сорвался или помогли. Ребята шли после кружка скалолазания из 74-й школы. Ужас и кошмар.

Гость||

Это еще и кружок такой есть?

Гость||

Сил родителям....

Гость||

Год назад,один делал селфи на вагоне на пензе-5,,сгорел заживо.Этот похоже решил свои знания в скалолазание ,закрепить и зафоткать на балконе ,но неудачно нечаянно сорвался

Гость||
-1

устал от жизни самоликвидировался

Гость||

Кружков скололазания в городе много, проходят даже соревнования по этому виду спорта часто.

Гость||

Горе какое

Гость||

14:12 больше не чем блеснуть, кроме тупости?

Гость||

Родителей жалко

Гость||

Гость писал(a):

Кружков скололазания в городе много, проходят даже соревнования по этому виду спорта часто.
сборная Засечного лидирует

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте