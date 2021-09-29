19-летний пензенский призывник погиб в Свердловской области

29.09.2021 | 11:57

В среду, 29 сентября, в воинской части № 93 401 РВСН в ЗАТО Свободный Свердловской области погиб призывник из Пензенской области.

Об этом сообщило агентство «Европейско-Азиатские новости» https://eanews.ru/ со ссылкой на телеграм-канал Shot.

Издание пишет, что около 5:00 19-летний Михаил зашел за палатку и покончил с собой.

Сетевое издание «ПензаИнформ» сделало запрос в пресс-службу Центрального военного округа, где подтвердили факт гибели солдата.

«Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Свердловской области», - говорится в ответе.

По предварительным данным, перед заступлением в наряд солдат произвел выстрел из табельного оружия.

«Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося», - добавили в пресс-службе ЦВО.

Накануне в этой же части пропал 20-летний солдат, призванный из Тюменской области. Он заблудился в лесу, залез на опору ЛЭП, чтобы с высоты сориентироваться, но задел провод, получил разряд тока, упал на землю и загорелся.