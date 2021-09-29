Происшествия

19-летний пензенский призывник погиб в Свердловской области

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В среду, 29 сентября, в воинской части № 93 401 РВСН в ЗАТО Свободный Свердловской области погиб призывник из Пензенской области.

Об этом сообщило агентство «Европейско-Азиатские новости» https://eanews.ru/ со ссылкой на телеграм-канал Shot.

Издание пишет, что около 5:00 19-летний Михаил зашел за палатку и покончил с собой.

Сетевое издание «ПензаИнформ» сделало запрос в пресс-службу Центрального военного округа, где подтвердили факт гибели солдата.

«Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Свердловской области», - говорится в ответе.

По предварительным данным, перед заступлением в наряд солдат произвел выстрел из табельного оружия.

«Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося», - добавили в пресс-службе ЦВО.

Накануне в этой же части пропал 20-летний солдат, призванный из Тюменской области. Он заблудился в лесу, залез на опору ЛЭП, чтобы с высоты сориентироваться, но задел провод, получил разряд тока, упал на землю и загорелся.

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Гость||

От хороших условий не совершают самоубийство.

Гость||

Какой ужас...довели парня до края

Гость||

Самострел, правду все равно не узнает ни кто!

Гость||

Довели,порядка нет под суд всех

Гость||

В Свердловской области погиб второй солдат за два дня. Трагедия произошла в той же самой части, что и сутками ранее.

Источник издания сообщает, что в пять утра 19-летний парень свел счеты с жизнью. Причины инцидента пока не известны.

«Девятнадцатилетний Михаил, повар, примерно в пять утра зашел за палатку и совершил суицид. В часть направили проверку из Москвы

Странно, повар, из автомата, за палаткой, странно....

Гость||

Лажил я на этот ваш долг Родине.

Гость||

Власть воров думает только о своих интересах. На народ им плевать.

Гость||

Двух человека потерять за 2 дня- это как надо частью командовать????

Гость||

Гость писал(a):

Власть воров думает только о своих интересах. На народ им плевать.
Если народ тупой.

Гость||

Платим налоги на все, в.ч. они идут и на обучение наших детей, во всех учебных заведениях, когда у них долги перед этой так называемой Родиной образовались? Кто хочет пусть за бабло идет им прислуживать, а так просто нет уж.

Гость||

Для вас мать мальчишку растила. Уроды. Не уберегли. Довели.

Гость||

провод не обязательно задевать. он этого не знал как и журналюги пишушие это

Гость||

Дедовщина, офицеры садисты. что тут ещё непонятного? Довели парня. Сейчас спишут на личные мотивы как водится.

Гость||

Современная армия должна быть контрактная, чтобы в ней хотели служить. Не у всех есть возможность и способности поступить в вуз, найти достойную работу - поэтому при нормальных условиях службы и оплаты желающие служить нашлись бы в избытке. А всякие рассуждения про долг родине - это, извините, для дурачков...

Хромой Гончар||

Гость писал(а):

> В Свердловской области погиб второй солдат за два дня. Трагедия произошла в

> той же самой части, что и сутками ранее.

> Источник издания сообщает, что в пять утра 19-летний парень свел счеты с

> жизнью. Причины инцидента пока не известны.

>

> «Девятнадцатилетний Михаил, повар, примерно в пять утра зашел за палатку и

> совершил суицид. В часть направили проверку из Москвы

> Странно, повар, из автомата, за палаткой, странно....

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Поваров в наряд не отправляют.

Разве что в порядке наказания...

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