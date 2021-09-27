Сетевое издание|18+|Понедельник|27 сен 2021|18:44
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Происшествия

В Пензе пропал 50-летний горожанин в синем спортивном костюме

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В Пензе пропал 50-летний горожанин Алексей Александрович Шаров. Сведений о мужчине нет с 21 сентября.

Сообщение о розыске пензенца появилось в понедельник, 27 сентября, на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно размещенной ориентировке, рост Алексей Шарова 175 сантиметров, телосложение среднее. У мужчины светло-русые короткие волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения на нем, предположительно, были синий спортивный костюм, черные кроссовки и кепка того же цвета.

С собой горожанин взял черную спортивную сумку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8(800)-700-54-52 или 112.

Также 27-го числа объявили в розыск 37-летнего пензенца Олега Мангаева. Сведений о мужчине нет с 16 сентября.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Спорт дело опасное

Гость||

Женатый иль нет? Об этом писать надо, это о многом расскажет и даст наводку где искать.

Гость||

На водку сам изыскивай.

Гость||

Не сам, а сама! Мужики пошли, одна водка в голове. А я мужа себе никак не найду.

Гость||

Ты больно буйная, я бы так сам тебя нашёл.

Имя: Гость
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