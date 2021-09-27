В Пензе пропал 50-летний горожанин в синем спортивном костюме

27.09.2021 | 17:32

В Пензе пропал 50-летний горожанин Алексей Александрович Шаров. Сведений о мужчине нет с 21 сентября.

Сообщение о розыске пензенца появилось в понедельник, 27 сентября, на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно размещенной ориентировке, рост Алексей Шарова 175 сантиметров, телосложение среднее. У мужчины светло-русые короткие волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения на нем, предположительно, были синий спортивный костюм, черные кроссовки и кепка того же цвета.

С собой горожанин взял черную спортивную сумку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8(800)-700-54-52 или 112.

Также 27-го числа объявили в розыск 37-летнего пензенца Олега Мангаева. Сведений о мужчине нет с 16 сентября.