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Происшествия

В Пензе ищут 37-летнего мужчину в черно-красной куртке

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В области разыскивают 37-летнего жителя Пензы Олега Анатольевича Мангаева, местонахождение которого неизвестно с 16 сентября.

Рост мужчины 165 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые короткие, глаза голубые.

В день исчезновения на нем была черная куртка с красными вставками, черная спортивная кофта и кроссовки того же цвета, а также синие джинсы.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8(800)700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к жителям региона волонтеры отряда «Лиза Алерт».

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Хочу такую же стрижку. Кто знает контакт его парикмахера?

Гость||

Она не идёт на контакты с безмозглыми

Гость||

Это лелик или болик?

Гость||

Шустрый...

Гость||

Фото 20-летней давности прикрепили?

Имя: Гость
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