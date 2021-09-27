В Пензе ищут 37-летнего мужчину в черно-красной куртке

27.09.2021 | 14:34

В области разыскивают 37-летнего жителя Пензы Олега Анатольевича Мангаева, местонахождение которого неизвестно с 16 сентября.

Рост мужчины 165 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые короткие, глаза голубые.

В день исчезновения на нем была черная куртка с красными вставками, черная спортивная кофта и кроссовки того же цвета, а также синие джинсы.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8(800)700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к жителям региона волонтеры отряда «Лиза Алерт».