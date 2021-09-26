На трассе под Нижней Елюзанью столкнулись фуры, один человек погиб

26.09.2021 | 14:30

В воскресенье, 26 сентября, на 714-м километре трассы М5 в Городищенском районе столкнулись три автомобиля. В аварии погиб один человек, еще один получил травмы.

О смертельном ДТП сообщил очевидец в социальной сети «ВКонтакте». Он разместил снимки с места происшествия, на которых запечатлены полностью перекрывшая трассу фура и рассыпавшийся груз.

«Собирается пробка», - предупредил автор фото.

По предварительным данным, в столкновении участвовали большегрузы DAF с 61-летним мужчиной за рулем, IVECO под управлением 41-летнего водителя и автомобиль Volvo, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

От полученных в аварии травм на месте скончался водитель Volvo, личность мужчины в настоящий момент устанавливается. Травмы получил шофер, управлявший DAF. Медики госпитализировали его.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.