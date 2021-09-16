Происшествия

В Никольском районе найден пропавший 80-летний грибник

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В Никольском районе завершены поиски 80-летнего жителя села Большое Пермиево Никольского района.

В среду, 15 сентября, пожилой мужчина отправился за грибами и не вернулся. В ночь на 16-е грибника искали несколько десятков добровольцев из регионального отделения отряда «Лиза Алерт». Однако на 5:00 результатов еще не было.

В 8:36 на сайте отряда в соцсети «ВКонтакте» появилась запись: «Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске!» Подробности обнаружения любителя тихой охоты не разглашаются.

На текущей неделе это не первый случай, когда грибники теряют направление и блуждают по лесу. Возможно, это связано с тем, что с наступлением теплой и влажной погоды в изобилии появились грибы, которых летом из-за жары было немного.

14 сентября инцидент произошел в районе СНТ «Малиновка» под Пензой. Заблудившаяся женщина догадалась позвонить в поисково-спасательную службу, и ее благополучно нашли.

5 сентября похожая история случилась вблизи села Александровка Бессоновского района. Там потерялась 75-летняя пенсионерка.

А 4 сентября в ахунском лесу на окраине Пензы потерялась 89-летняя пенсионерка, которой возраст не помешал отправиться на тихую охоту. Ее искали сотрудники полиции, родственники, местные жители. Они обследовали близлежащий массив, пользуясь фонарями и звуковыми устройствами. В конце концов престарелую грибницу нашли и передали родственникам.

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Источник — фото https://vk.com/la_penza
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Гость||

Блевать и дристать будут найдёныши от таких грибов,если им выставлять счёт за поиски...

Гость||

грибов то набрал?

Гость||

Груздь в основном,беляк сходит.На следующей неделе за опятами пойду.

Гость||

А тебя где искать?

Гость||

Маячки GPS надо грибникам, чтобы искать проще было ежели что.

Имя: Гость
Комментарий:

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