В Никольском районе найден пропавший 80-летний грибник

16.09.2021 | 14:42

В Никольском районе завершены поиски 80-летнего жителя села Большое Пермиево Никольского района.

В среду, 15 сентября, пожилой мужчина отправился за грибами и не вернулся. В ночь на 16-е грибника искали несколько десятков добровольцев из регионального отделения отряда «Лиза Алерт». Однако на 5:00 результатов еще не было.

В 8:36 на сайте отряда в соцсети «ВКонтакте» появилась запись: «Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске!» Подробности обнаружения любителя тихой охоты не разглашаются.

На текущей неделе это не первый случай, когда грибники теряют направление и блуждают по лесу. Возможно, это связано с тем, что с наступлением теплой и влажной погоды в изобилии появились грибы, которых летом из-за жары было немного.

14 сентября инцидент произошел в районе СНТ «Малиновка» под Пензой. Заблудившаяся женщина догадалась позвонить в поисково-спасательную службу, и ее благополучно нашли.

5 сентября похожая история случилась вблизи села Александровка Бессоновского района. Там потерялась 75-летняя пенсионерка.

А 4 сентября в ахунском лесу на окраине Пензы потерялась 89-летняя пенсионерка, которой возраст не помешал отправиться на тихую охоту. Ее искали сотрудники полиции, родственники, местные жители. Они обследовали близлежащий массив, пользуясь фонарями и звуковыми устройствами. В конце концов престарелую грибницу нашли и передали родственникам.