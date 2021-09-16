В Пензенской области пропал 80-летний грибник

16.09.2021 | 08:27

В Пензенской области пропал 80-летний мужчина. В среду, 15 сентября, Геннадий Николаевич Решетников ушел из дома в селе Большое Пермиево Никольского района в лес за грибами. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост мужчины 165 см, телосложение плотное, волосы седые, глаза карие. Он одет в синий спортивный костюм и резиновые сапоги.

В ночь с 15 на 16 сентября мужчину искали несколько десятков добровольцев из регионального отделения отряда «Лиза Алерт». Однако результатов это не принесло.

«На 5:00 16 сентября штаб свернут. Геннадий Николаевич не найден. Добровольцы разъехались отдохнуть и на работу. О новом времени сбора мы сообщим дополнительно, следите за группой», - обратились представители отряда к жителям региона.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном месте нахождения пропавшего, попросили сообщить ее по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

14 сентября в Пензенской области спасли женщину, отправившуюся на сбор грибов и не сумевшую найти дорогу из леса. Она позвонила в пожарно-спасательную службу, ее нашли и доставили в Пензу.