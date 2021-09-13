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Происшествия

Разбушевавшийся мужчина перекрыл выход из магазина на ул. Суворова

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В понедельник, 13 сентября, очевидец в социальной сети Instagram поделился кадрами происшествия в магазине на улице Суворова, 221. По его словам, один из посетителей стал вести себя агрессивно.

На видео - разбушевавшийся мужчина, перекрывший выход. Ему противостоит, видимо, охранник торговой точки. Агрессор пытается выйти, но дверь закрыта, он кричит и размахивает кулаками.

«Всех посетителей закрыли в магазине, так как никто не решался пройти мимо этого человека. Пока вызывали полицию, трем охранникам удалось скрутить человека с агрессивным поведением и замотать ему конечности скотчем. После этого посетителей начали выпускать. К счастью, полиция приехала быстро», - рассказал автор ролика.

Он добавил, что инцидент случился в 9:30.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России.

Выяснилось, что задержанный усилиями охраны мужчина подозревается в хищении товара. Как установили по камерам видеонаблюдения, накануне, 12-го числа днем, он собрал в корзину алкоголь и продукты на сумму около 12 000 рублей и прошел мимо кассы, не пожелав расплатиться.

Вероятно, удачный поход за продуктами воодушевил мужчину, и утром 13 сентября он вернулся в торговую точку. Но там его уже ждали бдительные охранники.

«Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Сейчас по факту случившегося проводится проверка», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе.

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Источник — видео, фото nogtefeya, instagram.com/penza_novosti
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Гость||

Тагиииил!

Гость||

- Во скока в вашем городе вино водочные магазины открываются?

- в 11. А вам что, водки мало?

- Водки много. Выход найти не могу!

Гость||

У меня теща иногда также бушует.

Гость||

Вадик???

Имя: Гость
Комментарий:

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