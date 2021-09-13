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Происшествия

На трассе под Пензой перевернулась фура

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В воскресенье, 12 сентября, в Пензенской области произошла очередная авария с большегрузным автомобилем. На трассе Пенза - Тамбов перевернулась фура с полуприцепом.

Видеозаписью, сделанной на месте ДТП, поделилась одна из участниц сообщества «Пенза live» во «ВКонтакте». На кадрах - грузовик с рассыпанным на обочине содержимым кузова. На автомобиле установлен регистрационный знак, выданный в Республике Мордовии.

Пострадал ли в результате аварии кто-то из людей, не сообщается. Представители регионального управления ГИБДД пока не прокомментировали случившееся.

7 сентября фура опрокинулась в Никольском районе. Спустя несколько дней очевидцы рассказывали, что она все еще лежала в кювете. Поставить большегруз на колеса оказалось непросто.

25 августа на въезде в микрорайон Заря перевернулся грузовик с хлебом. Товар рассыпался по обочине.

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Источник — видео Юлии Выборновой, vk.com/penza_live
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

25 августа на въезде в микрорайон Заря перевернулся грузовик с хлебом. Товар рассыпался по обочине.
Гетто осталось без хлеба.

Гость||

фура - автомобиль c грузовым полуприцепом

penzainform.ru писал(a):

фура с полуприцепом
- автомобиль c грузовым полуприцепом с полуприцепом

Гость||

penzainform.ru писал(a):

фура
Фура - крытая телега, запряженная лошадьми. Все ли в порядке с лошадьми и куда лошадей дели, а, Пензаинформ?

Гость||

Никто там не пострадал, возгораний не было тоже. Только пробка получилась, пропускали по одной полосе. Сложилась она после дождичка, видимо дорога скользкой стала. Поднимали целый день, и так вроде и не подняли. Подогнали еще одну для прегрузки товара.

Имя: Гость
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