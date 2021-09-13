На трассе под Пензой перевернулась фура

13.09.2021 | 08:53

В воскресенье, 12 сентября, в Пензенской области произошла очередная авария с большегрузным автомобилем. На трассе Пенза - Тамбов перевернулась фура с полуприцепом.

Видеозаписью, сделанной на месте ДТП, поделилась одна из участниц сообщества «Пенза live» во «ВКонтакте». На кадрах - грузовик с рассыпанным на обочине содержимым кузова. На автомобиле установлен регистрационный знак, выданный в Республике Мордовии.

Пострадал ли в результате аварии кто-то из людей, не сообщается. Представители регионального управления ГИБДД пока не прокомментировали случившееся.

7 сентября фура опрокинулась в Никольском районе. Спустя несколько дней очевидцы рассказывали, что она все еще лежала в кювете. Поставить большегруз на колеса оказалось непросто.

25 августа на въезде в микрорайон Заря перевернулся грузовик с хлебом. Товар рассыпался по обочине.