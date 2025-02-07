«Трамвай пустили»: в Пензе из прицепа грузовика выпали колесные пары

07.02.2025 | 17:49

В пятницу, 7 февраля, в Пензе случилось необычное ДТП. Кадры появились в телеграм-канале автолюбителей. Они напомнили многим подписчикам момент из сериала «Пункт назначения», когда с платформы лесовоза на шоссе сыплются бревна, становясь причиной автокатастрофы.

Инцидент произошел на улице Баумана, в районе завода «Пензмаш»: из прицепа грузового автомобиля на проезжую часть скатились 3 металлические оси с закрепленными на них колесными парами.

«Гантельки упали», «Трамвай пустили», - пошутили одни подписчики.

«Хорошо, что без жертв», «А асфальт-то цел?» - высказали беспокойство другие.

Судя по видеозаписи, через некоторое время к месту ЧП подъехал автопогрузчик, который вернул конструкции в прицеп грузовика. «Это Пенза, братан!» - прокомментировал автор.

Фото «Сова Пенза авто».