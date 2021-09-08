В Пензенской области фура съехала в кювет и перевернулась

08.09.2021 | 09:31

В Пензенской области водитель снял на видео перевернутый большегруз.

Инцидент произошел во вторник, 7 сентября. Записью, сделанной на месте аварии, поделился один из участников городского водительского сообщества во «ВКонтакте».

«Перед Никольском фура перевернулась. Кран пытается достать. Время 15:00», - уточнил очевидец.

На кадрах - грузовой автомобиль, лежащий вверх колесами в кювете. На проезжей части стоит кран, который, предположительно, пытается его достать. Во время работ на дороге образовался затор - машины не могли проехать по полосе, занятой спецтехникой.

Пострадали ли в результате ДТП люди, не сообщается.

В 2018 году в похожей аварии на территории Пензенской области погиб 46-летний мужчина. Фура Volvo с полуприцепом, которой он управлял, съехала в кювет и опрокинулась.