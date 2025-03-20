В Пензенском районе шофера зажало в перевернувшемся грузовике

20.03.2025 | 13:48

В среду, 19 марта, в Пензенском районе большегрузная машина с наполненным песком кузовом попала в дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла недалеко от села Саловка. На 433-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов грузовик слетел с трассы и оказался вверх колесами. Раненого шофера зажало в кабине.

Информация поступила по единому номеру экстренных служб 112. Далее ее передали в Пензенский пожарно-спасательный центр.

«Спасатели прибыли на место, извлекли из кабины водителя и передали его бригаде скорой помощи», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

После этого специалисты устранили вторичные поражающие факторы при ДТП.

10 марта на трассе М-5 в Кузнецке лоб в лоб столкнулись большегрузы Shaanxi и Scania. От удара кабины машин смяло в лепешку. 50-летний шофер Scania погиб, водителя Shaanxi госпитализировали с травмами.