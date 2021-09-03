В ночном ДТП в Пензе пострадала девушка

03.09.2021 | 08:43

В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, случившегося в ночь с 2 на 3 сентября в Терновке. Легковой автомобиль попал в аварию на перекрестке улиц Терновского и Ростовской.

В городком водительском сообществе во «ВКонтакте» опубликовали несколько видео с места происшествия. На них запечатлен разбитый ВАЗ, стоящий под стеной кирпичного здания. По словам очевидцев, водитель намеренно выехал с дороги.

«Я был там. Скорее всего, парень думал, что может на машине убежать от наряда ДПС, и на повороте заехал через тротуар, сломал ограждения, ехал метров 10-15 и только у здания остановился», - рассказал один из интернет-пользователей.

Второй свидетель уточнил, что у молодого человека за рулем якобы не было водительского удостоверения.

«Слава богу, в это время никто не шел по тротуару», - констатировал горожанин.

Также очевидцы утверждают, что пассажирка ВАЗа получила травмы - она сломала ногу. Водитель не пострадал.

На месте аварии работали сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД. Официальные комментарии от представителей ведомств пока не поступали.