Происшествия

В ночном ДТП в Пензе пострадала девушка

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В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, случившегося в ночь с 2 на 3 сентября в Терновке. Легковой автомобиль попал в аварию на перекрестке улиц Терновского и Ростовской.

В городком водительском сообществе во «ВКонтакте» опубликовали несколько видео с места происшествия. На них запечатлен разбитый ВАЗ, стоящий под стеной кирпичного здания. По словам очевидцев, водитель намеренно выехал с дороги.

«Я был там. Скорее всего, парень думал, что может на машине убежать от наряда ДПС, и на повороте заехал через тротуар, сломал ограждения, ехал метров 10-15 и только у здания остановился», - рассказал один из интернет-пользователей.

Второй свидетель уточнил, что у молодого человека за рулем якобы не было водительского удостоверения.

«Слава богу, в это время никто не шел по тротуару», - констатировал горожанин.

Также очевидцы утверждают, что пассажирка ВАЗа получила травмы - она сломала ногу. Водитель не пострадал.

На месте аварии работали сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД. Официальные комментарии от представителей ведомств пока не поступали.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

очевидцы утверждают, что пассажирка ВАЗа получила травмы - она сломала ногу.
Замечательно.

penzainform.ru писал(a):

Водитель не пострадал.
Очень жаль.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В городком водительском сообществе во «Вконтакте»
в этом сообществе ежедневно публикуют места патрулирования, помогая вот таким тазоводам, а также прочим бухим водилам, объезжать посты и потом попадать в дтп

Гость||

Деревенское быдло развлекается в городе?

Имя: Гость
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