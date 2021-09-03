Происшествия

В ГИБДД рассказали, кто погиб в ДТП с мотоциклом на Злобина

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Сотрудники регионального управления ГИБДД обнародовали информацию о смертельном ДТП, случившемся в Пензе в пятницу, 3 сентября. По предварительным данным, инцидент произошел 17:35 на улице Злобина, 51.

«Водитель мотоцикла BMW, мужчина 1989 года рождения, допустил наезд на световую опору», - уточнили представители УГИБДД.

Полученные мотоциклистом травмы оказались смертельными. Он скончался на месте.

По факту ДТП начата проверка. Сотрудники правоохранительных органов установят все обстоятельства произошедшего.

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Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Даже под конец сезона размотался.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Водитель мотоцикла BMW, мужчина 1989 года рождения, допустил наезд на световую опору
Он привык к безответственности и наплевал даже на собственную жизнь. Хорошо никого не утянул за собой.

Гость||

хрустнул хрустик

Гость||

одной тварью опасной для простых мирных граждан меньше теперь

Гость||

Гость писал(a):

Даже под конец сезона размотался.
скорее намотался........ на световую опору

Гость||

Скользко после дождика... нечего гонять

Гость||

Гость писал(a):

Скользко после дождика... нечего гонять
Гонять вообще нечего, если жизнь дорогА.

Гость||

Земля пухом,жаль молодой совсем

Гость||

Земля пухом

Гость||

Хрустов по осени считают

Имя: Гость
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