В ГИБДД рассказали, кто погиб в ДТП с мотоциклом на Злобина

Сотрудники регионального управления ГИБДД обнародовали информацию о смертельном ДТП, случившемся в Пензе в пятницу, 3 сентября. По предварительным данным, инцидент произошел 17:35 на улице Злобина, 51.
«Водитель мотоцикла BMW, мужчина 1989 года рождения, допустил наезд на световую опору», - уточнили представители УГИБДД.
Полученные мотоциклистом травмы оказались смертельными. Он скончался на месте.
По факту ДТП начата проверка. Сотрудники правоохранительных органов установят все обстоятельства произошедшего.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Даже под конец сезона размотался.