Очевидцы сообщили о смертельном ДТП на улице Злобина

03.09.2021 | 17:55

В пятницу, 3 сентября, на улице Злобина в Пензе случилось ДТП, в результате которого погиб человек.

Об аварии в социальной сети «ВКонтакте» сообщил очевидец. Он отметил, что авария произошла у дома № 51 около 17:00.

К посту прикреплены снимки, на которых запечатлено накрытое тело, лежащее на тротуаре. Также в объектив камеры попал мотоцикл.

Пока официальной информации о случившемся нет.

28 августа пешеход погиб на улице Пушкина. 65-летний мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемой зебре, когда его сбил 32-летний водитель Mazda.