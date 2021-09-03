Очевидцы сообщили о смертельном ДТП на улице Злобина

В пятницу, 3 сентября, на улице Злобина в Пензе случилось ДТП, в результате которого погиб человек.
Об аварии в социальной сети «ВКонтакте» сообщил очевидец. Он отметил, что авария произошла у дома № 51 около 17:00.
К посту прикреплены снимки, на которых запечатлено накрытое тело, лежащее на тротуаре. Также в объектив камеры попал мотоцикл.
Пока официальной информации о случившемся нет.
28 августа пешеход погиб на улице Пушкина. 65-летний мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемой зебре, когда его сбил 32-летний водитель Mazda.
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если хрустик хруснул и отправился в мир иной то туда ему и дорога, а вот если прохожего то жаль