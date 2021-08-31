В Пензе дебошир разбил витрину в магазине, не получив продукты даром

31.08.2021 | 09:17

В ночь на вторник, 31 августа, в магазине на улице 8 Марта в Пензе произошел инцидент: покупатель устроил на кассе скандал, требуя отдать ему продукты бесплатно. Когда же дебошир понял, что дарить товар ему никто не собирается, он в гневе разбил стоявшую рядом с кассой витрину.

Сотрудник магазина нажал тревожную кнопку, и через несколько минут к магазину подъехал автопатруль Росгвардии.

Охранник торговой точки рассказал о произошедшем, и росгвардейцы задержали дебошира, который, как оказалось, был пьян.

«30-летнего мужчину для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.