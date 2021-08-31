Происшествия

В Пензе дебошир разбил витрину в магазине, не получив продукты даром

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В ночь на вторник, 31 августа, в магазине на улице 8 Марта в Пензе произошел инцидент: покупатель устроил на кассе скандал, требуя отдать ему продукты бесплатно. Когда же дебошир понял, что дарить товар ему никто не собирается, он в гневе разбил стоявшую рядом с кассой витрину.

Сотрудник магазина нажал тревожную кнопку, и через несколько минут к магазину подъехал автопатруль Росгвардии.

Охранник торговой точки рассказал о произошедшем, и росгвардейцы задержали дебошира, который, как оказалось, был пьян.

«30-летнего мужчину для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость||

Кушать хотел, работать нет!

Гость||

Росс гвардия охраняет только комерсов кто за кнопку платит. Попробуйте вызвать наряд на пьянь во дворе орущую всю ночь.

Гость||

Гость писал(a):

Росс гвардия охраняет только комерсов кто за кнопку платит. Попробуйте вызвать наряд на пьянь во дворе орущую всю ночь.
Так и тут пьянь скрутили, что не так?

Гость||

Гость писал(a):

Так и тут пьянь скрутили, что не так?
Тут за деньги уплаченные за охрану объекта. Во двор они не приедут вот что не так. Голова дана что бы думать.

Гость||

Гость писал(a):

Во двор они не приедут вот что не так.
Пробовали? Сколько раз вызывали?

Гость||

Гость писал(a):

Пробовали? Сколько раз вызывали?
За 10 последних лет 3 раза. Последний раз поняв что не приедут, побили их с соседом. Как ни странно но из за разбитой бошки молокососа тоже никто не приехал.

Гость||

Гость писал(a):

Пробовали? Сколько раз вызывали?
Дебошир отписался.

Имя: Гость
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