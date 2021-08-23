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Происшествия

Прекращены поиски пензенца, бросившегося на помощь жене

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Пропавшего 56-летнего мужчину, который бросился спасать тонувшую жену, нашли погибшим. ЧП случилось на пляже в Засечном 21 августа.

Ранее сообщалось, что гражданин отдыхал с семьей. Внезапно его супруге стало плохо во время купания. Узнав об этом от внука, мужчина бросился в водоем.

На помощь также пришли двое отдыхающих. Мужчины вытащили тонувшую на берег, где ей оказали первую помощь. Супруг женщины пропал.

Как рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина, тело погибшего обнаружил спасатель в понедельник, 23 августа, около 9:30.

По факту случившегося проводится проверка.

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Гость||

Гиблое место.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По факту случившегося проводится проверка.
Скажут был пьяный. Как обычно.

Гость||

А где были спасатели, на оплату которых уходят деньги за вход на пляж?

Гость||

Мне тоже интересно где были спасатели? Берут деньги за вход, пивом там же торгуют, хоть упейся и плавай. Полный бардак.

Гость||

Соболезнования семье.

Гость||

А разве там пляж? Насколько известно, -это старый,затопленный карьер.

Гость||

Соболезнования семье, действительно,а где были спасатели?

Гость||

В этой семье жил настоящий мужчина. Вечная память.

Гость||

Царствия Небесного!!!

Гость||

Гость писал(a):

а где были спасатели?
Какие спасатели после Ильина дня?

Гость||

Гость писал(a):

А разве там пляж? Насколько известно, -это старый,затопленный карьер.
Простите, вы не понимаете что такое пляж?

Гость||

Гость писал(a):

А разве там пляж? Насколько известно, -это старый,затопленный карьер.
Деньги взимают за вход на пляж и оказание соответствующих услуг, включая работу спасателей.

Гость||

Гость писал(a):

А разве там пляж? Насколько известно, -это старый,затопленный карьер.
Первый заголовок сверху - над обсуждаемыми темами. Там фигурирует пляж.

Гость||

Гость писал(a):

Деньги взимают за вход на пляж и оказание
Вход на пляж бесплатный.

Гость||

Там уже столько людей утонули

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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