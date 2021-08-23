Прекращены поиски пензенца, бросившегося на помощь жене

23.08.2021 | 12:18

Пропавшего 56-летнего мужчину, который бросился спасать тонувшую жену, нашли погибшим. ЧП случилось на пляже в Засечном 21 августа.

Ранее сообщалось, что гражданин отдыхал с семьей. Внезапно его супруге стало плохо во время купания. Узнав об этом от внука, мужчина бросился в водоем.

На помощь также пришли двое отдыхающих. Мужчины вытащили тонувшую на берег, где ей оказали первую помощь. Супруг женщины пропал.

Как рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина, тело погибшего обнаружил спасатель в понедельник, 23 августа, около 9:30.

По факту случившегося проводится проверка.