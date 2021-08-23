Под Пензой мужчина бросился спасать жену и пропал

23.08.2021 | 08:51

В Пензенской области разыскивают мужчину, который пропал во время отдыха у водоема в селе Засечном. Инцидент произошел в субботу, 21 августа. О случившемся рассказала его дочь.

«Произошло что-то страшное. Пережить такое врагу не пожелаешь. Где-то в 13:00 мы с моими родителями и сыном решили посетить пляж. Ничто не предвещало беды, отдыхали как все обычные люди. Ближе к 17:30 моя мама и мой сын находились в водоеме. Я со своим отцом находилась недалеко от места их купания», - написала интернет-пользовательница в редакцию портала «ПензаИнформ».

Когда женщина пошла проверить сына, то обнаружила, что ее мать «как-то неестественно плавает».

«Не реагирует на то, что я его говорю… С нее спала шляпка. Лицо было неестественного окраса. Я побежала за спасательным кругом. Весь день он висел в досягаемости отдыхающих. Но его не было. Я побежала назад, на место, где тонула мама. Начала просить помощи людей. Двое мужчин вытащили ее из воды. Оказали первую помощь, вызвали скорую», - уточнила женщина.

Пока пострадавшей оказывали помощь, ее внук побежал к деду и сказал, что бабушке плохо.

«Тот, как узнал, что было плохо его супруге, кинулся на помощь в озеро, но несколько в другую сторону. Я сама данный момент не видела. С того момента его никто не видел», - пояснила интернет-пользовательница.

Прибывшие на место ЧП врачи осмотрели пожилую женщину. Она была в порядке. Но найти ее супруга не удалось.

«Все отдыхающие, которые могли дать какие-либо показания, ушли. Остались единицы. И с их слов, они его не видели в водоеме. Не вызвали ни отряд МЧС, ничего… Ведь можно было посмотреть, чтобы исключить, что он в водоеме», - добавила женщина.

Она попросила всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном месте нахождения отца, позвонить по телефонам: 112 и 8 (900) 316 34 37.

Пропавший - Сергей Александрович Лемясов 1965 года рождения. Рост 165 см, телосложение плотное, волосы средне-русые волнистые, глаза серо-зеленые. Кожа с нарушением пигментации (витилиго).