Происшествия

Область продолжает бить рекорды по смертям от COVID-19

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В Пензенской области продолжают фиксировать рекордные показатели смертности от коронавирусной инфекции. За очередные сутки зарегистрировали кончину 11 человек.

В ночь с 21 на 22 июня в оперативном штабе подробно рассказали о жертвах, которых упомянул на утренней планерке врио зампреда правительства Вячеслав Космачев. Это женщины 1932, 1934, 1938, 1940, 1943, 1950, 1951 и 1954 года рождения и мужчины 1941, 1949 и 1980-го.

Кроме COVID-19, у них диагностировали заболевания сердечно-сосудистой системы. У двоих было ожирение, у одного диабет. Еще один имел онкологическое заболевание.

Теперь в Пензенской области зарегистрировано 937 смертей от COVID-19.

«Выписаны 15 человек. Итого выздоровевших - 45 355», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Гость||

На все воля Иеговы

Гость||

Дурачок опять....

Гость||

Жёлтые СЛИВЫ:

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза

Главный удар в первые часы войны германские войска нанесли на двух участках фронта: в районах Бреста и Гродно в полосе обороны 3-й и 4-й советских армий.

В первые часы войны Брест и крепость были подвергнуты массированному артобстрелу и авиабомбардировке. Кто-то погиб во сне, даже не успев понять, что началась война. Раннее утро было очень светлым. Хотя в ту ночь так и не стемнело по-настоящему. Для нападения фашисты выбрали самый длинный день года...

⚡️⚡️⚡️На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза

‼️Первыми встретили удар пограничники. Во многих местах они единственные встали на пути врага.

На снимке: Советские командиры-пограничники на границе с Генерал-губернаторством. Осень 1940 года

Фото: Госпогранкомитета и издательства "Полиграфика"

#НаГраницеВозможного

Гость||

как же это для меня отрадно

Гость||

При Белозерцове лучше ЛЕЧИли?....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Теперь в Пензенской области зарегистрировано 937 смертей от COVID-19.
Ну когда же она появится эта заветная долгожданная цифра 1000? Уж тогда то крику будет , ЭПИДЕМИЯ унесла тысячи жизней. Вы с начало эпидемию объявите, а то произвол какой то.

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок опять....
Мы тебя ждали болезного...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это женщины 1932, 1934, 1938, 1940, 1943, 1950, 1951 и 1954 годов рождения и мужчины 1941, 1949 и 1980-го.
Это возраст естественной убыли и не надо из этого делать помпу. Мужики этих женщин откинулись уже давно. Непонятна умершая 1980 г, возможно просто просто плохое было здоровье. Но не без этого. Вы бы еще написали годы рождения 1908 или 1910 и скорбели что их сразил каварный ковид.

Гость||

В 2020 г. население Пенз. обл. составляло 1292211 чел. Общее количество заболевших на сегодня ( с сайта "Пензинфо") 48845 чел. Тесты сдали более миллиона чел. (инфо опять с "Пензинфо"). Считаем: в процентах к общему населению заболевших 3,78%. Это уже пандемия?

Гость||

Да почти уже никто не верит этой власти.

Гость||

Вчера в обед еще цифра была известна. Такое впечатление, что реальное число умерших от ковида догоняют до нужной цифры уже потом, приписывая этот диагноз случайным людям, скончавшимся в этот день.

Гость||

Скоро они совсем сбросят маски и газовые камеры будут не за горами.

Гость||

Гость писал(a):

Тесты сдали более миллиона чел
Не разу не сдавал и ни кто из знакомых, хотя если бы предложили бесплатно то сдал бы для проверки есть ли антитела.

Кто эти более миллиона?

Гость||

Нужно было год назад реально отображать смерти и сейчас была бы очередь на прививки. Люди просто махнули на всё рукой - куда вывезет...

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Имя: Гость
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