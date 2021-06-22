Область продолжает бить рекорды по смертям от COVID-19

22.06.2021 | 08:09

В Пензенской области продолжают фиксировать рекордные показатели смертности от коронавирусной инфекции. За очередные сутки зарегистрировали кончину 11 человек.

В ночь с 21 на 22 июня в оперативном штабе подробно рассказали о жертвах, которых упомянул на утренней планерке врио зампреда правительства Вячеслав Космачев. Это женщины 1932, 1934, 1938, 1940, 1943, 1950, 1951 и 1954 года рождения и мужчины 1941, 1949 и 1980-го.

Кроме COVID-19, у них диагностировали заболевания сердечно-сосудистой системы. У двоих было ожирение, у одного диабет. Еще один имел онкологическое заболевание.

Теперь в Пензенской области зарегистрировано 937 смертей от COVID-19.

«Выписаны 15 человек. Итого выздоровевших - 45 355», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.