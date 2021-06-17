Происшествия

Пожилая пензячка получила травмы из-за неадекватного сына

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В Пензе 83-летняя женщина получила сотрясение мозга после конфликта с неадекватным сыном. Агрессора задержали сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел во вторник, 15 июня, в Ленинском районе около 15:00. Домой к пенсионерке вернулся нетрезвый 46-летний сын, он начал кричать, нецензурно браниться и кидаться на женщину с кулаками. Мужчина нанес матери несколько ударов в грудь и по голове.

Пожилая горожанка позвонила правоохранителям. На вызов приехал экипаж задержания Росгвардии. Осмотрев женщину, стражи порядка вызвали бригаду скорой. Медики диагностировали у пострадавшей ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга.

Агрессор находился в квартире.

«Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Родила поздно,надеялась кружку воды подаст ...

КТО ПРОТИВ АБОРТОВ?

Гость||

Ну и что,дальше будет веселее

Гость||

Сама воспитала жаловаться не на кого.

Гость||

Каждый сам творец своих деяний. Воспитываешь одно, а вырастает другое.

Имя: Гость
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