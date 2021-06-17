Пожилая пензячка получила травмы из-за неадекватного сына

17.06.2021 | 09:51

В Пензе 83-летняя женщина получила сотрясение мозга после конфликта с неадекватным сыном. Агрессора задержали сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел во вторник, 15 июня, в Ленинском районе около 15:00. Домой к пенсионерке вернулся нетрезвый 46-летний сын, он начал кричать, нецензурно браниться и кидаться на женщину с кулаками. Мужчина нанес матери несколько ударов в грудь и по голове.

Пожилая горожанка позвонила правоохранителям. На вызов приехал экипаж задержания Росгвардии. Осмотрев женщину, стражи порядка вызвали бригаду скорой. Медики диагностировали у пострадавшей ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга.

Агрессор находился в квартире.

«Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.