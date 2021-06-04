В Сеть выложили видео с моментом ДТП в Богословке

04.06.2021 | 18:27

В Сеть выложили видео, на котором запечатлена авария в Богословке. В результате столкновения, произошедшего в пятницу, 4 июня, серьезно пострадал мужчина.

Ранее в ГИБДД рассказали, что в 14:24 напротив дома № 69Б на улице Ленина столкнулись «Лада-Приора» с 34-летним мужчиной за рулем и «КамАЗ» с 36-летним шофером. Водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.

На кадрах, опубликованных в городском сообществе во «Вконтакте», видно, как «Приора» подъехала к зданию и остановилась на левом краю проезжей части. Из салона вышел пассажир, после чего автомобиль развернулся, оказавшись на встречной полосе, по которой ехал грузовик.

По всей видимости, водитель легковушки попытался избежать аварии и резко повернул вправо. В результате удар пришелся в левое крыло. После столкновения «Приору» протащило вперед на несколько десятков метров.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.