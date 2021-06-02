Происшествия

В Заречном 3-летний ребенок упал в лестничный пролет в подъезде

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В Заречном управляющую компанию наказали после несчастного случая с трехлетним ребенком.

ЧП случилось 30 апреля в подъезде дома № 45 на проспекте 30-летия Победы. Мальчик упал между перилами в лестничный пролет с 4-го на 3-й этаж.

После этого ребенка с травмами доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Как выяснилось при проверке, в трех подъездах дома, находящегося в управлении ООО «ЖКХ», отсутствует по несколько перекладин между перилами.

В отношении гендиректора организации возбудили дело об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований.

«Руководителю управляющей организации внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. По итогам его рассмотрения нарушения устранены - недостающие перекладины на лестничных пролетах восстановлены. Главный инженер управляющей организации привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По факту несчастного случая проводится доследственная проверка.

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