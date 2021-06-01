Происшествия

В первую летнюю ночь в Бессоновском районе сгорел автомобиль

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В ночь на вторник, 1 июня, в Бессоновском районе произошло ЧП. Сообщение об этом появилось в соцсети «ВКонтакте».

«01.06.21 ночью сгорела машина. Пензенская область, Чемодановка, возле птицефабрики», - пояснил автор.

В региональном ГУ МЧС России рассказали подробности происшествия. Возгорание случилось не в Чемодановке, а в соседнем населенном пункте.

«В 1:14 в деревне Васильевка на ул. Центральной, 70, сгорел автомобиль ВАЗ-2115», - пояснили в управлении, уточнив, что никто не пострадал.

В пресс-службе также добавили, что с огнем боролись 5 человек личного состава, привлекалось 2 единицы спецтехники.

Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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