В Сердобске трехлетний мальчик выпал из окна на третьем этаже

В понедельник, 31 мая, в Сердобске случилось ЧП: трехлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.
По данным сетевого издания «ПензаИнформ», все произошло в доме на улице Тюрина. Мальчик забрался на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки.
Мать малыша в этот момент вышла в коридор, чтобы развесить выстиранное белье.
Мальчика с телесными повреждениями госпитализировали, в настоящее время он находится в реанимации.
москитные сетки это огромная опасность для тех кто не понимает что эта бутафорская конструкция и чья масса легко способна их выломать, дети летать не умеют