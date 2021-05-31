В Сердобске трехлетний мальчик выпал из окна на третьем этаже

31.05.2021 | 13:41

В понедельник, 31 мая, в Сердобске случилось ЧП: трехлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

По данным сетевого издания «ПензаИнформ», все произошло в доме на улице Тюрина. Мальчик забрался на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки.

Мать малыша в этот момент вышла в коридор, чтобы развесить выстиранное белье.

Мальчика с телесными повреждениями госпитализировали, в настоящее время он находится в реанимации.