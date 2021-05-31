Сетевое издание|18+|Понедельник|31 мая 2021|14:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В Сердобске трехлетний мальчик выпал из окна на третьем этаже

Печать

В понедельник, 31 мая, в Сердобске случилось ЧП: трехлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

По данным сетевого издания «ПензаИнформ», все произошло в доме на улице Тюрина. Мальчик забрался на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки.

Мать малыша в этот момент вышла в коридор, чтобы развесить выстиранное белье.

Мальчика с телесными повреждениями госпитализировали, в настоящее время он находится в реанимации.

0
0
0
0
 
Гость||

москитные сетки это огромная опасность для тех кто не понимает что эта бутафорская конструкция и чья масса легко способна их выломать, дети летать не умеют

Гость||

Какие меры будут приняты в отношении мамочки?

Гость||

Гость писал(a):

Какие меры будут приняты в отношении мамочки?
надо меры пролив сеток принимать а не против мамочек

Гость||

Почему окно-то было открыто? На улице дубак сегодня, а у нее одна маскитка на окне.

Гость||

Гость писал(a):

Какие меры будут приняты в отношении мамочки?

надо меры пролив сеток принимать а не против мамочек

Мамочки почему то именно так и думают. А потом, результаты как этой публикации.

Гость||

300 рублей на алиекспресс блокираторы с ключем.

Гость||

Вот если бы сама мамочка выпала, то давно ты уже сделала:

Гость писал(a):

300 рублей на алиекспресс блокираторы с ключем.
А так ей пофиг на ребенка, суетиться еще...

Гость||

Ладно живой, уже хорошо. Жалко малыша.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте