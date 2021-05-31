В Сердобске охарактеризовали мать выпавшего из окна ребенка

31.05.2021 | 16:55

Прокуратура подключилась к изучению обстоятельств падения трехлетнего ребенка из окна в Сердобске.

Предварительно установлено, что ЧП случилось около 11:00 31 мая на улице Тюрина. Малыш забрался на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки, и упал с высоты третьего этажа. Матери мальчика в этот момент в квартире не было - она развешивала белье.

«Женщина в 2020 году неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и с января по сентябрь 2020 года состояла на учете в ПДН ОМВД России по Сердобскому району», - сообщила «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Сотрудники надзорного органа установят причины и условия, способствовавшие ЧП, оценят исполнение требований законодательства о несовершеннолетних субъектами системы профилактики.

В настоящее время ребенок находится в областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова в Пензе.