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Происшествия

В Сердобске охарактеризовали мать выпавшего из окна ребенка

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Прокуратура подключилась к изучению обстоятельств падения трехлетнего ребенка из окна в Сердобске.

Предварительно установлено, что ЧП случилось около 11:00 31 мая на улице Тюрина. Малыш забрался на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки, и упал с высоты третьего этажа. Матери мальчика в этот момент в квартире не было - она развешивала белье.

«Женщина в 2020 году неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и с января по сентябрь 2020 года состояла на учете в ПДН ОМВД России по Сердобскому району», - сообщила «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Сотрудники надзорного органа установят причины и условия, способствовавшие ЧП, оценят исполнение требований законодательства о несовершеннолетних субъектами системы профилактики.

В настоящее время ребенок находится в областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова в Пензе.

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Гость||

И толку от того, что она на учете стояла? Никакого. На фиг не нужны все эти органы бестолковые.

Гость||

Гость писал(a):

На фиг не нужны все эти органы бестолковые.
Они на окладах сидят, день прошел и ладно.

Гость||

Безобразие !

Гость||

Замените Е.Столярову и начнут шевелиться с новым руководством.

С нищенством и попрошайничеством с использованием детей почему не борятся? Где полиция,где Е.Столярова?

Имя: Гость
Комментарий:

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