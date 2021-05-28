Пензячку увезли в больницу после нападения собак на улице Тельмана

Псы напали на женщину. Из частного дома на улице Тельмана выскочила домашняя собака. Александра Рождественская хотела ее увести и вышла за калитку.
«Я выбежала первая, когда она кричала: «Спасите, помогите!» Это что такое-то?» - возмутилась жительница улицы Тельмана Галина Кохтарева.
«Начали прямо у забора грызть. Хорошо, люди выскочили, я не успел немножко. Ее сейчас положили в больницу», - рассказал муж пострадавшей Александр Рождественский.
Пострадавшая чувствует себя плохо.
«Я вышла за ограду, они на меня и напали. На животе порвано, и ниже порвано, и нога, и бедро порваны», - сообщила пострадавшая Александра Рождественская.
Собаки, говорят очевидцы, не бездомные - около десятка их ютится у Нины и Николая Шиловых. Соседи давно жалуются на свору: у кого-то кур загрызли, двух породистых кошек во дворах.
Мужчина уже знает, что натворили его питомцы, но зачем развел так много, объяснить не может. Он со всеми соглашается, обещает построить вольер, и так - уже полгода.
Семья с собаками проживает в двух комнатах. Долго так продолжаться не может: животные не стерилизованы и плодятся. Шиловы все понимают.
«Стрелять будем. Убирать будем», - заявил Николай.
Нужна детская смерть от этих псов как в других городах,тогда начнут наводить порядок?