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Происшествия

Пензячку увезли в больницу после нападения собак на улице Тельмана

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Псы напали на женщину. Из частного дома на улице Тельмана выскочила домашняя собака. Александра Рождественская хотела ее увести и вышла за калитку.

«Я выбежала первая, когда она кричала: «Спасите, помогите!» Это что такое-то?» - возмутилась жительница улицы Тельмана Галина Кохтарева.

«Начали прямо у забора грызть. Хорошо, люди выскочили, я не успел немножко. Ее сейчас положили в больницу», - рассказал муж пострадавшей Александр Рождественский.

Пострадавшая чувствует себя плохо.

«Я вышла за ограду, они на меня и напали. На животе порвано, и ниже порвано, и нога, и бедро порваны», - сообщила пострадавшая Александра Рождественская.

Собаки, говорят очевидцы, не бездомные - около десятка их ютится у Нины и Николая Шиловых. Соседи давно жалуются на свору: у кого-то кур загрызли, двух породистых кошек во дворах.

Мужчина уже знает, что натворили его питомцы, но зачем развел так много, объяснить не может. Он со всеми соглашается, обещает построить вольер, и так - уже полгода.

Семья с собаками проживает в двух комнатах. Долго так продолжаться не может: животные не стерилизованы и плодятся. Шиловы все понимают.

«Стрелять будем. Убирать будем», - заявил Николай.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Нужна детская смерть от этих псов как в других городах,тогда начнут наводить порядок?

Гость||

Так они же просто поигрались и все.

Гость||

Неужели зоошизу покусали?

Гость||

Помрёт ежели,не приведи господи,ковид поставят и всех вакцинироваться принудят,да?

Гость||

С этих уродов даже на лечение не взыщешь.

Надо подавать в суд на участкового за неисполнение им служебных обязанностей по профилактике и на горадминистрацию

Гость||

Это не домашние собаки. Это свора диких гтерриториальных псов без страха перед человеком

Гость||

Это все от человеческой жестокости. Жалкие людишки выбрасывают собачек на улицу, а супруги Шиловы дают им приют, таких надо орднами награждать. А тетка сама виновата: какого полезла за забор, если песикам это не нравится? Наверняка хотела арматурой их избить.

Гость||

Путин же недавно говорил, что собачек всех на учет поставит.

Гость||

У МВД нет вопросов к персонажу , который обещает стрелять? Это из чего ,позвольте узнать, у этого маргинала есть «стрелять»? Очередной охотник?

Одного малосердобинского алкаша с ружьём и тремя трупами не хватило сделать выводы?

Гость||

Ужасно. Нигде нет в пензе порядка ни в чем.

Гость||

Ну насмешки))))Шиловым орден))))Это алкаши первые....Когда пьют, собак не кормят, даже если волонтёры еду принесут, не покорять, так как постоянно пьяные, еле шевелятся, по пьянке сами этих собак бьют, что визг стоит...и не кормят в добавок...вот и живут собачки по закону стаи....сами себе питание ищут поэтому и злые. У хорошего хозяина разве будут собаки на улице бегать

Гость||

Если волонтеры в курсе, почему не простерилизуют? По программе Президентской.

Гость||

Жалкие людишки)))) бедным собачкам жить не дают)) Повелеваю! Всех людишек выселить собак оставить. Ибо человек собаке друг)))О Боги, поистине мир сошёл с ума. Эти защитники животных чеканутые что ли?

Гость||

От того что собак простерелизуют они кусать не перестанут!Их нужно раздать добрым хозяевам, дом охранять, только по одной а не всей кучей!!!!

Гость||

От того, что их простерилизуют, они плодиться перестанут.

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Имя: Гость
Комментарий:

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