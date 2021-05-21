Происшествия

В Терновке водитель с газовым баллончиком устроил разборки на дороге

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В Пензе на видео попал дорожный конфликт, произошедший в микрорайоне Терновка, на перекрестке улиц Терновского и Сухумской. Его участниками стали водители двух автомобилей и велосипедист.

Видео опубликовали в городских водительских сообществах в соцсетях.

На кадрах запечатлено, как водитель иномарки (предположительно, Nissan X-Trail) выехал на перекресток. Для автомобилей загорелся красный сигнал светофора, он включил задний ход и едва не сбил молодого человека, ехавшего по переходу на велосипеде.

Водитель иномарки выглянул из салона и несколько секунд общался с велосипедистом, после чего закрыл дверь и продолжил двигаться задним ходом. Машине, которая стояла позади, пришлось отъехать, чтобы избежать ДТП.

Несмотря на то что ему уступили, водитель иномарки остался недоволен. Он выглянул из машины - видимо, чтобы что-то сказать второму автомобилисту. После нескольких секунд такого общения водитель второго транспортного средства покинул салон и подошел к первому водителю, а затем резко отпрянул. В мужчину, предположительно, брызнули из газового баллончика.

Агрессивный водитель вышел из авто, а затем сел обратно и уехал. В комментариях интернет-пользователи раскритиковали его поведение, не поскупившись на оскорбительные эпитеты.

«Специально всех провоцирует, чтобы потом брызнуть», - предположил один из участников группы.

«Прошу ГИБДД принять меры по изъятии прав у таких людей. Неадекватное поведение наводит на мысль о психическом состоянии такого человека», - поделился другой.

«Нам всем нужно оставить колхозные привычки! Пересекать проезжую часть верхом на велосипеде, орать, выскакивать из машин, лезть драться. Уважения на дороге не осталось совсем», - констатировала третья участница.

Источник — видео instagram.com/sova_penza_avto
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Гость||

все это печатьно и опасно а оттого что гибдд занимается поиском непристегнутых. бех кресел итп а за манеру и поведение на дороге совсем не наказывает

Гость||

Что вы знаете о колхозных привычках, неучи? И да, сами грамотные, культурные. Как в отпуск в село/деревню приезжаете к бабушкам/дедушкам - спасу от вас нет, один срач, интеллигенты в первом поколении.

Гость||

И главное как удачно камера всё засняла там где надо.

Гость||

Ну и где законы писанные, тут столько нарушений, ну посмотрели и забыли, идите пишите на него заяву в полицию "В соответствии со статьёй 115 УК РФ умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до одного."

Гость||

Уважение должно быть, а у нас все злые, ребят отдыхайте больше, всех денег не заработаешь)

Гость||

А велосипедист, пусть на права сдает,а то ездиют как попала. Есть правила пусть читают, прежде чем кататься. Незнание закона не освобождает от ответственности.

Гость||

Крутизна херова.На ровном месте проблем ищут.

Гость||

С Ютуба ,ЯПа или Пикабу умыкнули . Опаздывают видео давно в сети.) Движение задним ходом через пешеходный переход по разъяснению Верховного суда недопустим и это лишение прав!

Гость||

Гость писал(a):

а у нас все злые
Ну а как тут добрым быть, когда все пытаются откусить кусок от расиюшки?! И только былинный богатырь Володимир на страже стоит, выбивая зубы печенегам и половцам...

Гость||

Народ звереет и это радует.

Гость||

Зубы выбил, так они к нам еще и лечить приедут их, у нас дешевле :)

Гость||

Хороший какой баллончик, где такие продают?

Гость||

Гость писал(a):

Хороший какой баллончик, где такие продают?
На Плеханова.

Гость||

это село .спутник-муравейник там одни не адекват,там за парковку могут отстрелить..хорошо что сьехал оттуда..продал лохам их шемышейки студию за место квартиры..теперь пуссть они мучаются

Гость||

Перцем залил улыбальник прально сделал. Ибо не хрен лезть.

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Имя: Гость
Комментарий:

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