В Терновке водитель с газовым баллончиком устроил разборки на дороге

21.05.2021 | 08:53

В Пензе на видео попал дорожный конфликт, произошедший в микрорайоне Терновка, на перекрестке улиц Терновского и Сухумской. Его участниками стали водители двух автомобилей и велосипедист.

Видео опубликовали в городских водительских сообществах в соцсетях.

На кадрах запечатлено, как водитель иномарки (предположительно, Nissan X-Trail) выехал на перекресток. Для автомобилей загорелся красный сигнал светофора, он включил задний ход и едва не сбил молодого человека, ехавшего по переходу на велосипеде.

Водитель иномарки выглянул из салона и несколько секунд общался с велосипедистом, после чего закрыл дверь и продолжил двигаться задним ходом. Машине, которая стояла позади, пришлось отъехать, чтобы избежать ДТП.

Несмотря на то что ему уступили, водитель иномарки остался недоволен. Он выглянул из машины - видимо, чтобы что-то сказать второму автомобилисту. После нескольких секунд такого общения водитель второго транспортного средства покинул салон и подошел к первому водителю, а затем резко отпрянул. В мужчину, предположительно, брызнули из газового баллончика.

Агрессивный водитель вышел из авто, а затем сел обратно и уехал. В комментариях интернет-пользователи раскритиковали его поведение, не поскупившись на оскорбительные эпитеты.

«Специально всех провоцирует, чтобы потом брызнуть», - предположил один из участников группы.

«Прошу ГИБДД принять меры по изъятии прав у таких людей. Неадекватное поведение наводит на мысль о психическом состоянии такого человека», - поделился другой.

«Нам всем нужно оставить колхозные привычки! Пересекать проезжую часть верхом на велосипеде, орать, выскакивать из машин, лезть драться. Уважения на дороге не осталось совсем», - констатировала третья участница.