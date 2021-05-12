В Пензе пропал 48-летний горожанин Дмитрий Сачков

12.05.2021 | 11:34

В Пензе волонтеры и родственники разыскивают 48-летнего жителя областного центра Дмитрия Сачкова. О том, где находится мужчина, ничего неизвестно с 6 мая.

Информация о розыске пензенца появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в среду, 12 мая.

«Заявление о пропаже Дмитрия Сачкова поступило 9 мая», - добавили в пресс-службе регионального УМВД России.

На вид мужчине 50-55 лет, его рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные (есть большая залысина), глаза голубые.

В день исчезновения пензенец был одет в черную кожаную куртку, черно-синюю толстовку, черные штаны, обувь - кроссовки, на голове кепка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.

Ранее появилась информация о розыске 23-летней кузнечанки Натальи Шишкиной. 7 мая девушка ушла из дома, и до сих пор о нет нет сведений.