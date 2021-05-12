Происшествия

В Пензе пропал 48-летний горожанин Дмитрий Сачков

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В Пензе волонтеры и родственники разыскивают 48-летнего жителя областного центра Дмитрия Сачкова. О том, где находится мужчина, ничего неизвестно с 6 мая.

Информация о розыске пензенца появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в среду, 12 мая.

«Заявление о пропаже Дмитрия Сачкова поступило 9 мая», - добавили в пресс-службе регионального УМВД России.

На вид мужчине 50-55 лет, его рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные (есть большая залысина), глаза голубые.

В день исчезновения пензенец был одет в черную кожаную куртку, черно-синюю толстовку, черные штаны, обувь - кроссовки, на голове кепка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.

Ранее появилась информация о розыске 23-летней кузнечанки Натальи Шишкиной. 7 мая девушка ушла из дома, и до сих пор о нет нет сведений.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Забухал поди.

Гость||

Фамилия огонь,работать не хочет

Гость||

Ну в этот раз дурачок напишет свой камент?

Гость||

Дурачок писал(a):

Ну в этот раз дурачок напишет свой камент?
Уже.

Гость||

Дурачок «впереди детишки», ты куда пропал? Мы волнуемся за тебя.

Гость||

Опять люди в Пензе пропадают , это уже закономерность .

Гость||

Гость писал(a):

Опять люди в Пензе пропадают ,
Всегда пропадали, это норма.

Имя: Гость
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