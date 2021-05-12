Происшествия

В Пензенской области пропала 23-летняя девушка

Печать

В Пензенской области объявили в розыск 23-летнюю девушку.

Наталья Александровна Шишкина ушла из дома в Кузнецке в пятницу, 7 мая, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Согласно ориентировке, опубликованной местным отделением поискового отряда «Лиза Алерт», рост пропавшей 160 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы темно-русые, длиной ниже плеч.

Она одета в красную куртку и черные брюки, на ногах - бело-зеленые кроссовки, с собой - черная дамская сумочка через плечо.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

Источник — Фото lizaalert.org
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

ушла из дома в Кузнецке в пятницу, 7 мая, и с тех пор ее местонахождение неизвестно
Забухала поди.

Гость||

Объявлять человека в розыск спустя 5 дней после исчезновения огромная халатность ибо время упущено безвозвратно. Искать надо сразу как пропал человек. Нечего ждать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте