В Пензенской области пропала 23-летняя девушка

12.05.2021 | 08:12

В Пензенской области объявили в розыск 23-летнюю девушку.

Наталья Александровна Шишкина ушла из дома в Кузнецке в пятницу, 7 мая, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Согласно ориентировке, опубликованной местным отделением поискового отряда «Лиза Алерт», рост пропавшей 160 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы темно-русые, длиной ниже плеч.

Она одета в красную куртку и черные брюки, на ногах - бело-зеленые кроссовки, с собой - черная дамская сумочка через плечо.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.